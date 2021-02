Torino, nuovi casi di Covid-19: allenamento sospeso

Il Torino ferma gli allenamenti. Il club granata ha deciso di sospendere la seduta di questa mattina al centro sportivo Filadelfia: «In relazione alla situazione contingente, relativa a ulteriori casi di positività al Covid 19, non ancora stabilizzata e in evoluzione, su indicazione dell'Autorità sanitaria locale competente il Torino Football Club comunica che l'allenamento odierno è sospeso in attesa di ulteriori controlli», la nota della società. Già nei giorni scorsi erano stati riscontrati tre casi, ma la partita contro il Cagliari (poi vinta 1-0) si è giocata regolarmente.

Nota del club | TORINO FC 1906 SITO UFFICIALE 👉🏻 https://t.co/1aet5TpoGV#SFT pic.twitter.com/INfmt7ygEE — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) February 23, 2021

