Il Cagliari fa sul serio, il Torino raggiunge il pari nel finale con Zaza

Un’ora di grande Cagliari, in vantaggio con Nandez alla fine del primo tempo, ma nel finale si riaccende il Toro che la riacciuffa con Zaza, dalla panchina. Partita a corrente alternata tra due squadre con stati d’animo opposti: in fiducia i sardi, che dominano nel primo tempo, mentre il Toro - reduce da 4 sconfitte in 8 partite - non può più sbagliare. Granata contestati dalla curva prima del fischio iniziale e durante la partita, nel mirino Cairo e Mazzarri che azzarda l’esperimento Ansaldi trequartista dietro a Belotti. Partono forte i sardi: al 19’ pericolosissimo Joao Pedro (tra i migliori in campo insieme a Nainggolan) con un tiro appena fuori su assist di Faragò, mentre l’unico squillo del Toro nel primo tempo è di Belotti che approfitta di un errore di Ceppitelli e spara su Olsen in uscita. Al 40’ passa il Cagliari: Simeone stoppa in area per l’accorrente Nandez, botta a incrociare e nulla da fare per Sirigu. Il Toro non reagisce e nella ripresa Mazzarri si gioca la carta Zaza per un impalpabile Iago Falque, ma è sempre il Cagliari a creare pericoli e a protestare per un rigore netto non concesso da Fabbri per fallo di Nkoulou su triangolazione in area Joao Pedro – Simeone. La mossa Zaza paga al minuto 25’: azione caparbia di Belotti, palla in mezzo per Zaza che anticipa Pellegrini e Pisacane per l’1-1. La prima fiammata di un Toro che improvvisamente si accende e inizia a crederci, mentre il Cagliari paga la stanchezza e accusa il colpo, ma nessuna delle due squadre ha più la forza per vincerla. L’1-1 non spegne la contestazione granata a fine partita, per un Toro che non vince da un mese (contro il Milan), mentre il Cagliari allunga la striscia positiva a sale a 15 punti in classifica.