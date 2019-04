© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torino e Cagliari aprono il programma domenicale della 32esima giornata di Serie A con la sfida delle 12.30. I padroni di casa vengono dal pareggio a reti inviolate del Tardini della scorsa settimana contro il Parma, e vincendo oggi potrebbero buttarsi nel vivo della mischia per la conquista di un posto in Europa per il prossimo anno. Sospiro di sollievo per il Cagliari, a 36 punti in classifica, dopo la vittoria interna sulla SPAL domenica scorsa: ora la permanenza in Serie A è davvero vicina.Nelle ultime 9 partite giocate in casa dal Torino, 7 vittorie e 2 sole sconfitte, nel derby con la Juventus ed il 2-3 per mano del Bologna del 16 marzo scorso; i granata detengono curiosamente il primato del maggior numero pareggi di pareggi in trasferta, ben 12, e quello del minor numero di nulla di fatto in casa, uno solo, l'1-1 con la Fiorentina della 10a giornata. Il Cagliari in trasferta ha fin qui raccolto solo 9 dei 36 punti che conta in graduatoria.