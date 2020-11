Torino, ansia per Belotti: ginocchio ko

Andrea Belotti in mattinata è stato sottoposto ad esami strumentali per valutare le condizioni del ginocchio destro, infortunato contro la Lazio. La risonanza magnetica ha confermato le valutazioni cliniche a caldo dello staff medico granata: trauma contusivo al ginocchio destro. Il Gallo oggi non si è allenato ma rimangono speranze per vederlo contro il Genoa. Le prossime 24 ore saranno decisive, Giampaolo confida ancora di poterlo inserire nella lista dei convocati per una partita nella quale il Toro non può più permettersi passi falsi.

