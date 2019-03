Doppietta di Belotti: il Torino batte in rimonta il Frosinone e vede l'Europa

Tre punti che sanno d'Europa. Li ha conquistati il Torino sul terreno del Benito Stirpe di Frosinone contro una squadra che proprio non vuole arrendersi all'eventualità di una retrocessione in Serie B. I ciociari, infatti, hanno messo in difficoltà la formazione di Walter Mazzarri che, solo grazie a una doppietta di Belotti, è riuscita a ribaltare il gol firmato nel finale di primo tempo da Paganini. Fin dalle prime battute il Frosinone fa capire al Torino che non sarà un pomeriggio di assoluta tranquillità: al 7' Gori costringe Sirigu a una deviazione in angolo. Il portiere dei granata ci tiene a salvare la lunga imbattibilità e al 24' si ripete su una conclusione di Paganini, deviando con un gran tuffo in angolo. Al 42' per il Toro di materializza un incubo, perché il Frosinone va in vantaggio con Paganini che, su angolo dalla destra di Ciano, anticipa tutti e deposita alle spalle di Sirigu il gol dell'1-0.



Nella ripresa il Toro torna in campo con un altro piglio: al 5' Zaza entra in area dalla sinistra, ma il suo tiro viene ribattuto da Sportiello, riprende Rincon e conclude di pochissimo a lato. Il pari arriva all'11': punizione dalla sinistra di Falque, appena entrato in campo, e incornata di Belotti con il pallone che passa sotto il corpo di Sportiello. Il Toro capisce che deve affondare e continua ad attaccare fino a quando Belotti non concede il bis che vale la vittoria: il centravanti riceve un assist di Aina e rovescia alle spalle di Sportiello. È la rete che decide il match, anche se nel finale c'è ancora spazio per una traversa di Falque su punizione e per un'occasione sprecata per un soffio dallo stesso Belotti che si presenta davanti a Sportiello e calcia a lato.

