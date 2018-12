Il Torino batte il Genoa in rimonta: decide il rigore di Belotti

Ultimo aggiornamento: 17:39

TORINO – Kouamé illude il Genoa (in 10 per più di un’ora), ma al Grande Torino arriva la reazione rabbiosa granata nei minuti di recupero del primo tempo: Belotti trascina i suoi alla vittoria con il rigore decisivo, dopo il pareggio di Ansaldi. Il primo episodio della partita è determinante: due gialli nel giro di tre minuti per Romulo, che al 28’ del primo tempo perde la testa lascia i suoi in 10 (prima espulsione in carriera), Murgita sostituisce un incredulo Piatek e sembra la mossa giusta visto che nonostante l’inferiorità sono proprio i rossoblù a trovare il gol del vantaggio con Kouamé, il più veloce a scaraventarla in rete dopo un colpo di testa/assist di Bessa. Ma i granata hanno uno scatto di orgoglio e la raddrizzano con una bordata di Ansaldi (tra i più positivi) dal limite dell’area su un pallone di nessuno, controllo e destro preciso al volo alla sinistra di Radu. Il Genoa barcolla e il Toro non molla, Iago Falqué si procura un rigore per fallo (dubbio) in area di Sandro, dal dischetto Belotti completa la rimonta e lancia il Toro a 21 punti in classifica, momentaneamente in 6° posizione in classifica. Mazzarri – di nuovo in panchina dopo i problemi di salute – sorride, ma nella ripresa il Toro non riesce a chiuderla definitivamente. Ci prova con Belotti e Iago Falqué, Ola Aina sfiora il terzo gol, nel finale Zaza si divora un’occasione clamorosa e rischia l’espulsione (solo giallo) per un brutto fallo su Romero, il Toro torna alla vittoria in casa e a sognare l’Europa.