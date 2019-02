Ultimo aggiornamento: 15:02

Si apre nel capoluogo piemontese il programma del sabato della 25a giornata di Serie A: all'ex Olimpico incrociano le armi Torino e Atalanta, una partita delicata per entrambe le compagini in campo. I granata vengono dallo 0-0 di Napoli e con una vittoria oggi potrebbero rientrare nel vivo della lotta per un posto in Europa il prossimo anno; gli orobici, dal canto loro, dopo la batosta casalinga subita per mano del Milan vogliono i 3 punti per riprendere la caccia al quarto posto finale.Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; De Silvestri, Meité, Lukic, Baselli, Aina; Iago Falque, Belotti.A disposizione: Ichazo, Rosati, Bremer, Ferigra, Berenguer, Ansaldi, Damascan, Milico, Zaza. Allenatore: Walter Mazzarri.Berisha; Mancini, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Castagne, Freuler, Pasalic, Gosens; Ilicic, Zapata. A disposizione: Rossi, Gollini, Toloi, Reca, Palomino, Ibanez, Pessina, Kulusevski, Barrow. Allenatore: Gian Piero Gasperini.