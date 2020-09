Torino-Atalanta, dalle 15 la Diretta: debutto stagionale per la squadra di Gasperini

Ultimo aggiornamento: 14:53

Sabato di debutto all'Olimpico Grande Torino: quello di Giampaolo sulla panchina granata nello stadio di casa e quello in campionato dell'Atalanta, che ha saltato la prima di campionato a Roma contro la Lazio (recupero mercoledì) per la settimana di vcacanza in più ottenuta (assieme all'Inter) per essere arrivata fino in fondo nella scorsa Champions League.(4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Nkoulou, Bremer, Murru; Meité, Rincon, Linetty; Berenguer; Zaza, Belotti. All: Giampaolo(3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Caldara, Sutalo; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez; Zapata, Muriel. All: Gasperini: Irrati di Pistoia