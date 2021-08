Torino-Atalanta 1-2: Piccoli al 93esimo regala la vittoria a Gasperini

Sabato 21 Agosto 2021, 22:47 - Ultimo aggiornamento: 23:00

L'Atalanta risponde a Inter e Lazio e batte 2-1 il Torino nell'anticipo serale della prima giornata di Serie A disputato allo stadio Olimpico Grande Torino. Gol decisivo di Piccoli al 93' dopo che il primo vantaggio orobico con Muriel al 6' era stato pareggiato da Belotti al 79'.

Torino-Atalanta 1-2, la cronaca del match

APPROFONDIMENTI SERIE A Empoli-Lazio, la prima di Sarri SERIE A Verona-Sassuolo 2-3: buona la prima di Dionisi SPORT Mourinho: «La parola chiave è tempo»

Un gol di un ragazzo di vent'anni, Roberto Piccoli, al 93' regala all'Atalanta i primi tre soffertissimi punti della stagione. I nerazzurri si impongono 2-1 in trasferta sul Torino grazie alla prodezza di un prodotto del vivaio dopo una partita nella quale hanno sofferto il grande ritmo dei granata, beffati nel finale ma applauditi dai propri tifosi al triplice fischio.

Gli ospiti sbloccano subito il match dopo soli sei minuti grazie a una grande giocata di Muriel: il colombiano parte dal lato destro, si accentra e dal limite fa partire un mancino violento che si infila sotto la traversa portando i nerazzurri in vantaggio. I padroni di casa provano la replica immediata con Sanabria ma la conclusione è centrale e Musso para senza problemi. Al 22' ancora pericoloso Muriel ma il suo tiro viene ribattuto dalla difesa granata. Poco prima della mezz'ora ci prova Pjaca con una finta e destro dalla distanza,

Palomino allunga la gamba e respinge la conclusione.

Al 34' si fa vedere Gosens che si inserisce e appoggia per il piatto di Malinovskyi dal limite dell'area, l'ucraino alza troppo la mira e non inquadra la porta. Al 43' azione orizzontale dei granata che porta al tiro, dall'interno dell'area, Ola Aina: sinistro sul primo palo e Musso respinge.

In avvio di ripresa Sanabria ci prova due volte, prima su punizione deviata da Linetty e poi con un sinistro al volo, su cross di Ola Aina, parato da Musso. La squadra di Gasperini è meno brillante del solito e il Toro continua ad attaccare alla ricerca del pari. Al 17' destro potente al volo di Djidji dalla distanza: ottimo l'impatto, Musso non si fa sorprendere.

Al 23' ci prova Singo dopo uno scambio con Linetty ma è bravo Palomino a contenerlo e chiudere il tiro-cross in angolo. Al 34' arriva il meritato pareggio per i granata per merito di Belotti. Il Gallo, sul centro-sinistra nei pressi dell'area, si crea con un paio di finte lo

spazio per il destro e calcia dalla distanza: la deviazione di Maehle alza la traiettoria e beffa Musso per l'1-1.

Quando il pareggio sembra scontato la "Dea" trova il gol partita al 93' grazie a Piccoli, classe 2001. Maehle serve in area Pasalic che controlla, cadendo a terra, ma riuscendo a servire Piccoli che solo davanti a Milinkovic-Savic, lo trafigge con un tiro angolato.