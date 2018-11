Torino a Cagliari senza Mazzarri, i granata vogliono vincere per lui

Walter Mazzarri, questa volta, non sarà neanche in tribuna. Il tecnico, che già lo scorso 4 novembre ha lasciato da soli i granata perché squalificato, non è neppure partito per Cagliari. Ordine dei medici, dopo il malore di venerdì sera e lo stop deciso da società e staff medico. Meglio non rischiare, in attesa dei nuovi esami a cui sarà sottoposto già da domani, ed evitare lo stress della partita soprattutto per chi, come lui, è abituato a viverla con grande intensità. Tocca allora al vice Nicolò Frustalupi, dal 2002 l'ombra di Mazzarri in ogni sua avventura, guidare i granata dalla panchina nel posticipo di domani sera. Partita non facile, perché arriva dopo la sosta, e perché contro un avversario ostico da affrontare tra le sue mura. Gli scaramantici si affidano alla cabala, che vogliono Frustalupi sempre vincente quando si è accomodato in panchina. Una 'tradizionè confermata anche quest'anno col 4-1 rifilato alla Sampdoria, miglior prestazione in questa stagione dei granata. Formazione e schemi del Toro, inutile a dirlo, saranno comunque quelli di Mazzarri.



«Con Frustalupi siamo in simbiosi, sa tutto e sono tranquillo», aveva detto non a caso il tecnico alla vigilia della gara vinta a Marassi, al termine della quale erano anche arrivati i complimenti al suo vice: «È bravo, può andare tranquillamente ad allenare una squadra tutta sua perché ha imparato tanto in questi anni assieme a me», aveva detto senza sapere, ovviamente, che l'occasione gliela avrebbe data proprio lui purtroppo per colpa di problemi di salute. Tra i convocati non c'è Aina, rimasto a casa per i postumi di una sofferenza retro calcaneare al piede destro. Al suo posto, come esterno sinistro potrebbe tornare titolare Ansaldi dopo l'infortunio al ginocchio patito alla seconda giornata contro l'Inter. A centrocampo torna invece Meitè, mentre si ferma per squalifica Rincon. Probabile l'inserimento al posto di quest'ultimo di Lukic. In attacco spazio a capitan Belotti e Iago Falque, fresco di rinnovo, con Zaza ancora una volta in panchina. Una vittoria riporterebbe il Toro nella zona Europa persa con la sconfitta interna contro il Parma. E, soprattutto, darebbe un pò di serenità a mister Mazzarri in attesa di conoscere i tempi del suo rientro.(

