© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ripartire come si è iniziati. La prima del 2020 per la Pro Calcio Tor Sapienza si aprirà subito con una sfida molto complessa al “Tintisona” di Paliano contro il Città di Anagni. Il 1 settembre al “Castelli” i gialloverdi s’imposero al debutto sui ciociari con un secco 3-0, ma dopo un intero girone la situazione si è modificata e adesso i biancorossi di Mancone stanno attraversando un grande periodo di forma che gli ha consentito di scalcare in classifica proprio la squadra di Solimina, retrocessi momentaneamente al penultimo posto.Per il Tor Sapienza dopo un mese di dicembre di sfortuna tra squalifiche, infortuni e decisioni arbitrali è arrivato il momento di reagire e riprendere quella strada verso la salvezza che si è complicata. Capitan Santori è positivo in vista dell’avvio del girone di ritorno: «Durante la sosta abbiamo lavorato molto con il mister Solimina per immagazzinare alcuni concetti non è stato possibile approfondire dal suo arrivo. Affrontiamo un Anagni in grande salute e in pieno entusiasmo grazie alla striscia di risultati positivi con tre vittorie nelle ultime quattro gare. Sono in fiducia ma lo siamo altrettanto noi, ci stiamo riprendendo e siamo consapevoli dei nostri mezzi. Sappiamo che ci aspetta un girone di ritorno molto duro, dovremo fare il doppio dei punti ma noi ci crediamo perché abbiamo avuto un conto aperto con la sfortuna».Il lavoro sul campo ha permesso a Claudio Solimina di aggiustare alcuni situazioni che in un mese e mezzo non è stato possibile, ma anche il mercato ha regalato alcuni tasselli mancanti nella rosa che potranno dare qualcosa in più secondo Santori: «Sono arrivati dei rinforzi soprattutto nei ruoli dove con gli under eravamo scoperti - commenta il difensore centrale - Ma ancora più importante è stato il recupero di alcuni giocatori che erano fuori tra infortuni e squalifiche. Purtroppo mancherà ancora Della Penna e anche Rocchi dovrebbe essere out. Chi sarà presente ha lavorato bene durante la sosta, il mister ha creato il giusto mix tra solidità difensiva e sviluppo di gioco, perché abbiamo subito troppi gol e per salvarsi ne dobbiamo prendere di meno. Noi siamo fiduciosi e lotteremo fino alla fino per raggiungere l’obiettivo della salvezza perché è nelle nostre possibilità».