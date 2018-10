© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un gol di Mancini ha fatto schizzare il Tor Sapienza sul gradino più basso del podio del girone B di Eccellenza. La squadra di mister Anselmi ha piegato anche il Latina Scalo Sermoneta e si è arrampicata al terzo posto.«Una prestazione positiva, anche se abbiamo sciupato qualche gol di troppo e il risultato ci va pure un po’ stretto – dice il capitano e difensore centrale classe 1992 Edoardo Santori – Ma d’altronde sono “scotti” da pagare quando hai una formazione molto giovane in campo: ieri ne avevamo sei e proprio uno di loro, il classe 1999 Mancini, ha realizzato il gol decisivo. Dobbiamo crescere proprio da questo punto di vista: il cinismo e la “cattiveria” sotto porta. La partita col Latina Scalo è stata complicata, ad inizio ripresa abbiamo sofferto correndo anche un paio di rischi, ma per fortuna abbiamo superato quel momento e alla fine ci siamo portati a casa tre punti molto pesanti».Santori non guarda alla classifica anche se ammette «che in questo momento ci dà fiducia. Gli obiettivi di inizio stagione, però, non cambiano: non parliamo di semplice salvezza, ma di concentrarci sulla partita successiva per cercare di dare il massimo e poi tirare le somme. Certo, non vogliamo soffrire come accaduto l’anno scorso». Santori, al quarto anno di Tor Sapienza e al settimo con la famiglia Armeni, guarda già all’appuntamento di mercoledì. «Giocheremo il ritorno del primo turno di Coppa contro il Lavinio: all’andata abbiamo pareggiato 2-2, tra l’altro sciupando un doppio vantaggio nei dieci minuti finali. Ma ci teniamo a passare perché pure quella competizione può essere importante per il nostro gruppo».