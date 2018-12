© RIPRODUZIONE RISERVATA

Girone B di Eccellenza, al primo posto c'è il Tor Sapienza. Per la prima volta in questa stagione la formazione allenata da Fabrizio Anselmi si è accomodata sul gradino più alto della graduatoria dopo aver vinto la gara contro la Vigor Perconti 2-0 con le reti di D’Astolfo e Ruggero.«E’ una bella soddisfazione, oltretutto inaspettata», dice il presidente Massimo Armeni che è alla guida della società dal 1991. «Abbiamo una rosa molto giovane, con pochi anziani e questo traguardo ci rende orgogliosi. Contro la Vigor abbiamo terminato la gara con in campo cinque ragazzi del 2000 tanto per far capire il valore di questa squadra».E' una squadra, il Tor Sapienza, che non ha vero bomber. «Vanno tutti in gol - ha fatto notare Armeni – ma abbiamo una difesa eccezionale con Santori e D’Astolfo, il portiere De Angelis e Di Nicola, Marini e Stramenga che rendono la nostra formazione granitica nel reparto arretrato». Armeni non si sbilancia sul futuro: «Per ora viviamo alla giornata, sta ai nostri avversari raggiungerci. Intanto ci godiamo questo momento. Alla classifica abbiamo fatto le foto ricordo, ora vediamo quello che succederà nelle prossime domeniche».Non manca, naturalmente, una parola d'elogio per il tecnico Anselmi, ex del Sassuolo. «Lo abbiamo promosso dagli allievi la scorsa stagione e ci sta ripagando della fiducia accordatagli. Gli piace lavorare con i giovani e a noi non può che farci piacere. Anche il cassiere è soddisfatto perchè risparmia. Pochi soldi tanto entusiasmo sono la nostra carta vincente. Valorizzare i nostri ragazzi è la maggiore soddisfazione. Non va dimenticato che tutte le nostre squadre giovanali sono nella categoria elité». Armeni ha fatto anche notare come nella società gialloverde sia importante il lavoro del direttore generale Stefano Volpe e del diesse David Cianci, che hanno costruito un progetto molto interessante. Domenica si gioca ad Itri: «Trasferta insidiosa, che affronteremo con al solita determinazione e rispetto per gli avversari», ha concluso Armeni.