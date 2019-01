© RIPRODUZIONE RISERVATA

Girone B di Eccellenza, il Tor Sapienza si è laureato campione d’inverno con una formula semplice ma efficace. «Pochi soldi, tanto entusiasmo e la nostra ricetta», ha ribadito gongolando il presidente Massimo Armeni. La formazione allenata da Fabrizio Anselmi è rimasta prima in classifica dopo il successo contro il Pomezia per 1-0 con il gol di Santori. «Tutto è frutto di un progetto che vede coinvolto un gruppo di giocatori molto unito, che lavora molto e parla poco», dice ancora Armeni. «Ci sono poi un tecnico preparato e uno staff e una società molto professionale. Domenica ci siamo presi una a bella soddisfazione, perchè David ha vinto contro Golia. Le soddisfazioni sono anche quelle di avere una rosa molto giovane, pochi anziani guidati da un grande tecnico».La società è in pratica a conduzione familiare. Massimo dal 1991 presidente, Fabrizio e Valeria Armeni sono i vice, mentre Stefano Volpe, marito di Valeria, è il direttore generale e l'allenatore della Juniores. «Più uniti di così non si può. Si lavora con la massima sinergia possibile, ha fatto notare il numero uno della società gialloverde. Gestiamo la società come una piccola azienda e i risultati ci stanno dando ragione».Alla serie D, Armeni dice di non volerci pensare: «Non è ancora il momento, siamo a meno otto dalla salvezza – ha fatto notare - Poi a maggio vedremo cosa succederà. C’è però fiducia, è vero, nei confronti della squadra. Chissa cosa può accadere».Le parole d'elogio sono tutte per il tecnico Anselmi, ex del Sassuolo . «E’ stato promosso dagli allievi – dice ancora Armeni - e ci sta ripagando della fiducia. E’ uno che lavora dalla mattina alla sera e con i giovani. E’ preparatissimo. Una scelta che mettiamo in evidenza con molto piacere».