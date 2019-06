Tor Sapienza: è fatta per Le Rose

Colpo per il Tor Sapienza: è stato ufficializzato il centrocampista Ludovico Le Rose che ha deciso di convolare a nozze con il club gialloverde e dal primo luglio sarà un calciatore effettivo di questo club. Mister Anselmi troverà così il regista che cercava: Ludovico Le Rose interpreta proprio quel ruolo lì, il metronomo davanti la difesa con licenza di offendere. Nato nel 1996 e cresciuto fra Lazio, Lodigiani ed Urbetevere, dopo la Berretti a Frosinone si è imposto in Eccellenza con due buoni campionati a Fregene, prima di iniziare a girare fra Monterotondo (2016), Virtus Nettuno e Latina Scalo (2017) La scorsa stagione, dopo il fallimento del Città di Palombara, ha proseguito in Promozione con la Compagnia Portuale Civitavecchia dove, al termine di una grande cavalcata, ha conquistato la Coppa di categoria battendo in finale il Paliano per 3 – 1. Dal 1 Luglio 2019 sarà un calciatore della Pro Calcio Tor Sapienza per la stagione 2019/2020 di Serie D.

Ultimo aggiornamento: 19:53

