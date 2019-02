© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' il big -match nel girone B di Eccellenza. Tor Sapienza e Arce si giocano un bel pezzo di promozione in serie D. L'appuntamento è al campo Castelli, dove è previsto il tutto esaurito per questa sfida che vale una stagione. Il calcio d'inizio è fissato per le 11.Il presidente della squadra di casa Massimo Armeni è il primo a suonare la carica. « Tutti sperano in una nostra sconfitta - ha detto - invece sono certo che non perderemo. Anzi. Ho fiducia nei ragazzi ecco perchè posso dire che puntiamo a vincere per consolidare il primo posto e nello stesso tempo fare un bel balzo in avanti verso la promozione. Abbiano anche il miglior allenatore in circolazione, giovane, bravo , preparato e di grande esperienza che è una garanzia»Nel Tor Sapienza due le assenze: Marini e Di Nicola. All'andata il match è finto 1-1. Il Tor Sapienza ha 42 punti in classifica è guida il girone B , l'Arce che occupa il secondo posto è a quota 39.