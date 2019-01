© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Tor Sapienza ha scoperto un nuovo bomber. E’ il classe 2000 Emanuele Di Giovanni, che ha deciso in extremis, con un suo gol in spaccata, la gara contro la Pro Roma. Per il ragazzo tiburtino, che da quattro stagioni gioca con i gialloverdi, è stata una domenica eccezionale: «È stata un’emozione fortissima – ha raccontato - volevamo fortemente il gol e la vittoria. Abbiamo attaccato per tutta la partita e il gol è il giusto premio per quel che abbiamo proposto. Marini è stato bravo a mettere il pallone in area e io sono andato in spaccata per deviare la palla in rete».Di Giovanni è stato sfortunato nel corso del girone di andata, perché il gol lo ha solo sfiorato, colpendo tre volte i pali delle porte degli avversari e vedendosi annullare tre gol. La prima rete in carriera in Eccellenza è arrivata come una liberazione: «Speriamo che sia di buon auspicio – dice - tanto per me quanto per i compagni e il gruppo. Non ci poniamo limiti e giochiamo sempre per vincere». Domenica scorsa il Tor Sapienza ha confermato che la determinazione è una qualità importante della squadra. «Siamo un bel gruppo unito, il nostro valore aggiunto. Solo con un grande gruppo puoi vincere queste partite, è il nostro segreto».Il diciottenne Di Giovanni, che nella scorsa stagione ha realizzato 18 reti con la juniores, fa parte di un reparto avanzato in cui ci sono giocatori esperti come Camilli e Della Penna: «Io mi alleno per migliorarmi sapendo che devo giocarmi al meglio anche i cinque minuti che il mister mi concede a partita – ha concluso - Il calcio viene dopo il lavoro e giocare mi fa stare bene. Credo tanto in quel che faccio e sono felice di aver dato il mio contributo in una vittoria così importante per noi». Domenica contro la Virtus Nettuno giocherai? «Ci spero...».