Top Under 20, Sancho vale 150 milioni, Zaniolo è 3° con 68

C'è anche Nicolò Zaniolo sul podio degli Under20 che oggi nel mondo hanno il valore di mercato più alto. A stilare la classifica dei talenti del domani, dei futuri crack del calcio è il Cies, l'Osservatorio Internazionale di Studi dello Sport, che 'vedè al primo posto Jadon Sancho, esterno inglese del Borussia Dortmund, valutato ben 150,3 milioni, seguito dal centrocampista dell'Arsenal, Matteo Guendouzi, con 70,1 milioni che precede di un soffio il talento giallorosso che l'Istituto di ricerca sportiva dell'Università di Neuchatel valuta 67,4 milioni. L'ex primavera dell'Inter, classe 1999, precede altri talenti in erba come il tedesco del Bayer Leverkusen, Kai Havertz (64,3 milioni) e Declan Rice del West Ham (64,2 milioni). Per quanto riguarda altri italiano troviamo Donnarumma al 6 posto con 59,4 milioni di euro e lo juventino Moise Kean al 20 posto con 20,3 milioni di euro. 49esimo posto per Pietro Pellegri, attualmente al Monaco, con 9 milioni di euro. Gigio Donnarumma è 6/o (59,4 mln), davanti a Vinicius del Real (55 mln), all'altro giallorosso, l'olandese Justin Kluivert (44,3), a Evan N'Dicka dell'Eintracht (44,.1 mln) e a Ryan Sessegnon del Fulham (43.5 mln) che chiude la ton ten. Lo juventino Moise Kean, grande sorpresa della stagione bianconera, è al 20/o posto con 20,3 milioni; 49mo posto per Pietro Pellegri, attualmente al Monaco, valutato 9 milioni. Nella top 50 sino rappresentate 18 federazioni nazionali, il Paese più rappresentato è la Francia (13 giocatori), seguita dall'Inghilterra (9).

