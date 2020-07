© RIPRODUZIONE RISERVATA

RONALDOSi prende la copertina con 31 gol (più di 50 in due stagioni) a 35 anni e una mentalità vincente esportata in Italia. A un gol dal record di marcature in campionato di Borel, a -3 da Immobile in classifica cannonieri, decisivo nell’idea di gioco di Maurizio Sarri, che ha rinunciato al sarrismo per cucirgli la squadra intorno. Un investimento da più di 100 milioni che ha rilanciato il marketing bianconero, due scudetti consecutivi, ora punta alla Champions.DYBALAIl copilota dello scudetto, in sintonia con Ronaldo. E pensare che in estate era a un passo dall’addio. Il momento più complicato dell’anno sono stati i tre mesi prigioniero del Covid-19, il suo gol contro l’Inter il 9 marzo la perla della stagione. Lione a rischio per un’elongazione.DE LIGTUna volta prese le misure è diventato insostituibile. Personalità di un veterano e doti tecniche rare, il gioiello del ricambio generazionale.SZCZESNYSi è smarcato dall’ombra di Buffon con una stagione da protagonista. Ha tenuto a galla la Juve nelle partite complicate. E contro Lazio e Sassuolo ha salvato tutto.BENTANCUREsame di maturità superato a pieni voti. Da riserva di lusso a titolare fisso, erede di Pjanic in regia. Una crescita esponenziale, gestita al meglio da Sarri.KHEDIRAStagione da incubo, appena sette presenze e un’operazione al ginocchio, poi le ricadute in serie. Sarebbe stata la mezzala più vicina all’idea di gioco di Sarri (quando sta bene è titolare), ma non dà garanzie, nonostante uno stipendio da top (6 milioni).DOUGLAS COSTAHa saltato 43 partite nelle tre stagioni a Torino: troppo fragile e inaffidabile. Sarri stravede per lui, che però non riesce a trovare mai la continuità. L’unico lampo stagionale il gol decisivo a Mosca in Champions contro la Lokomotiv, in estate potrebbe diventare pedina di scambio.RAMSEYLa Juve lo ha aspettato ma il gallese non ha mai svoltato. Arrivato a Torino a parametro zero, è una scommessa persa. Ventisette presenze e 4 gol, ma è ancora lontano dall’incursore bomber dei bei tempi vissuti all’Arsenal.BERNARDESCHIDifficile capire cosa gli sia successo in questa stagione. Ma è stata una stagione complicatissima, chiusa con l’unico gol (scudetto). Sarri ha faticato a trovargli una collocazione fissa. Ha perso brillantezza, fiducia e quel tocco magico.DE SCIGLIOStagione sfortunata, solo 13 presenze con più ombre che luci. Diversi infortuni e poca continuità. Fatica a imporsi con la maglia bianconera addosso.