Mercoledì 15 Maggio 2024, 06:00

MILANO Full immersion di Sandro Tonali con i ragazzi del liceo Salvemini di Bari. Il centrocampista è squalificato fino al 28 agosto per il calcioscommesse ed è coinvolto in un programma di incontri con i giovani e gli studenti su fair play e rispetto delle regole connesso al patteggiamento sportivo. Tutto questo all’interno del percorso di recupero dalla ludopatia: «Sono stato fortunato. Ho sbagliato e non ho perso nulla. Ho visitato una fabbrica inglese: lì un operaio lavora 10 ore al giorno.

Se avesse perso il posto, avrebbe messo in difficoltà la famiglia. Non bisogna nascondersi dietro i problemi, ma farsi aiutare», ha detto l’ex centrocampista del Milan, che nel giugno 2023 si è trasferito al Newcastle. E ancora: «Magari tra voi c’è qualcuno che scommette e non lo dice perché spesso ci si chiude in se stessi, Io mi sono nascosto e ho sbagliato. Non ti fermi tu da solo, ti fermano gli altri e puoi anche compromettere amicizie e rapporti di lavoro. Questi sono i rischi maggiori. La mia vera ricchezza non sono i contratti milionari, ma aver avuto intorno gente che mi vuol bene e me lo dimostra quotidianamente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA