Serie A, Tommasi in un tweet: «Fermiamo il campionato!!! Serve altro? Stop football!!»

La proposta di Tommasi, che non va sottovalutata. «Fermiamo il campionato!!! Serve altro? Stop football!!». È il tweet, a corredo di una fotonotizia sulla «chiusura della Lombardia per coronavirus», pubblicato sull'account ufficiale di Damiano Tommasi, presidente dell'Assocalciatori. Gli ultimi provvedimenti del Governo nazionale per fronteggiare l'emergenza sanitaria hanno stimolato l'intervento del leader del sindacato dei calciatori.



<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Fermiamo il campionato !! Serve altro? Stop football!! <a href="https://twitter.com/hashtag/coronavirus?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#coronavirus</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/primalasalute?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#primalasalute</a> <a href="https://twitter.com/FIGC?ref_src=twsrc%5Etfw">@figc</a> <a href="https://twitter.com/assocalciatori?ref_src=twsrc%5Etfw">@assocalciatori</a> <a href="https://twitter.com/Lega_B?ref_src=twsrc%5Etfw">@Lega_B</a><a href="https://twitter.com/LegaProOfficial?ref_src=twsrc%5Etfw">@LegaProOfficial</a> <a href="https://twitter.com/SerieA?ref_src=twsrc%5Etfw">@SerieA</a><a href="https://twitter.com/UEFAcom?ref_src=twsrc%5Etfw">@UEFAcom</a> <a href="https://twitter.com/FIFPro?ref_src=twsrc%5Etfw">@FIFPro</a><a href="https://t.co/k1dz8IzBR9">https://t.co/k1dz8IzBR9</a></p>— Damiano Tommasi (@17tommasi) <a href="https://twitter.com/17tommasi/status/1236388469011812355?ref_src=twsrc%5Etfw">March 7, 2020</a></blockquote>





