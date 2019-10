Il Pala di Fiore questa volta non basta. Il Lido cade contro il Genova e rimedia la seconda sconfitta consecutiva in campionato. Fa festa la squadra di Lombardo, che, dopo tre k.o., centra la prima storica vittoria in Serie A.

LA GARA – Approccio da dimenticare per i ragazzi di Matranga. Agli ospiti, infatti, bastano sessanta secondi per sbloccare il match: di Titon la rete dell’1-0. Il CDM insiste e al sesto trova la rete del raddoppio con Juanillo, grande protagonista del match nel bene e nel male. I padroni di casa provano a scuotersi con una sassata di Gattarelli, che firma -1 con cui si va al riposo. Nella ripresa, però, Juanillo castiga ancora il Lido, realizzando la personale doppietta con una splendida conclusione al volo. Cutrupi accorcia, poi un’uscita a valanga di Cerulli costringe la formazione di Matranga all’inferiorità numerica (rosso diretto e terza espulsione nelle prime quattro giornate). Il Genova non sfrutta l’uomo in più, ritrovandosi poi nella stessa situazione dopo il secondo giallo sventolato in faccia a Juanillo. Anche il castello difensivo dei liguri resiste due minuti senza incassare reti, spingendo Matranga a rischiare il portiere di movimento. Una mossa subito punita dal Genova, che cala il poker con Ortisi e poi chiude i conti con Pizetta. Negli ultimi secondi l’autorete di Ortisi rende meno amaro il passivo, ma non cambia la sostanza. Il Lido cade ancora, il Genova fa festa.

TODIS LIDO DI OSTIA-CDM FUTSAL GENOVA 3-5 (1-2 p.t.)

TODIS LIDO DI OSTIA: Cerulli, Gattarelli, Schacker, Motta, Rocha, Esposito, Adamo, Giampaolo, Cutrupi, Rengifo, Muscio, Barra, Lutta, Gallassi. All. Matranga

CDM FUTSAL GENOVA: Pozzo, Titon, Pizetta, Juanillo, Leandrinho, Marrupe, Foti, Ortisi, Piccarreta, Vitinho, Libello, Rivera, Belinelli, Lo Conte. All. Lombardo M.

MARCATORI: 1' p.t. Titon (G), 5'18'' Juanillo (G), 16'31'' Gattarelli (L), 2'56'' s.t. Juanillo (G), 6'52'' Cutrupi (L), 18'24'' Ortisi (G), 19'40'' Pizetta (G), 19'55'' aut. Ortisi (L)

AMMONITI: Juanillo (G), Gattarelli (L), Ortisi (G)

ESPULSI: 8'36'' s.t. Cerulli (L), 15'43'' Juanillo (G)

ARBITRI: Giovanni Beneduce (Nola), Federico Beggio (Padova) CRONO: Alessandra Carradori (Roma 1)

