La Tivoli 1919 ha completato il suo inseguimento. La squadra ritornata lo scorso 3 dicembre in mano ad Andrea Di Giovanni (dopo un interregno affidato a mister Bracaccia) ha colto la sua quinta vittoria consecutiva con l’ennesima goleada (5-1 sul campo dell’Accademia) e ha raggiunto la prima posizione del girone B di Promozione in coabitazione col Cantalice, frenato a Subiaco. La squadra tiburtina è davvero un rullo compressore nella sua versione “2.0” con Di Giovanni, basti pensare che in cinque partite la Tivoli ha messo a segno la bellezza di 24 reti (quasi alla media di cinque a incontro).«Ma con l’Accademia non è stata semplice – dice il centrocampista ex Colleferro Andrea Laurenti – Nel primo tempo siamo andati in vantaggio con un rigore di Di Giovanni e poi gli avversari hanno reagito in modo molto aggressivo trovando il pari prima dell’intervallo. Nella ripresa, però, siamo andati di nuovo avanti con Proietti e da quel momento la gara è andata in discesa». Lo stesso giovane centrocampista classe 1997 è andato a bersaglio per il suo secondo sigillo stagionale. «Sto trovando un discreto spazio e sinceramente all’inizio pensavo che per me fosse ancora più dura vista la presenza di tanti giocatori importanti in mediana. Ma mister Di Giovanni, con cui non avevo mai lavorato, ha dimostrato di volermi fortemente e io cerco di farmi trovare pronto quando mi chiama in causa».La maggior parte degli addetti ai lavori sostengono che la Tivoli 1919 farà presto il vuoto e vincerà per distacco questo campionato. «Non pensiamo alle chiacchiere, sappiamo che dobbiamo far parlare il campo – spiega Laurenti – Dobbiamo rimanere sul pezzo e concentrarci sulla partita domenicale senza fare tabelle inutili». Domenica per la Tivoli arriva il match interno col Licenza. «Una squadra pericolosa che ci ha estromesso dalla Coppa, dovremo stare attenti».