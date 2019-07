Tivoli, Ugolini è tuo!

Una Tivoli letterlamente famelica, che sa quello che vuole: la squadra puntella la difesa con l'arrivo di Daniele Ugolini. Il club amarantoblù ufficializza il difensore centrale, nell'ultima stagione al Lavinio Campoverde e prima ancora al Team Nuova Florida sempre in Eccellenza ricordando le recenti esperienze del classe '93. Altro elemento di spicco per lo squadrone di mister Andrea Di Giovanni. La nota della società: È con vero piacere e grande soddisfazione che annunciamo un grande uomo e giocatore completo che ha manifestato un particolare entusiasmo e convinzione nel voler indossare gli amati colori AmarantoBlu. Daniele Ugolini difensore centrale, riconosciuto come calciatore dalle specifiche caratteristiche che lo hanno sempre reso “una certezza”, è ufficialmente un giocatore della Tivoli Calcio 1919. Daniele, a te come per gli altri, va un profondo ringraziamento per aver fin da subito mostrata

Ultimo aggiornamento: 18:32

