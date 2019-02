© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non si ferma, e meppure rallenta, la Tivoli 1919. A Riano, su un campo per niente facile, infila la settima vittoria di fila e conferma il primato nel girone B della Promozione. La squadra di Andrea Di Giovanni, che da quando è tornato sulla panchina tiburtina sta facendo faville, ha sofferto un pò, subendo il vantaggio del Riano con Cantoni al primo della ripresa, dopo che la prima frazione di gioco si era chiusa a reti inviolate.Subita la rete del vantaggio ospite, la Tivoli si è però subito destata, dando maggiore concretezza alla supremazia già mostrata nel corso della prima frazione di gioco. Così, al 7' arriva l'uno a uno, siglato da Luca Di Giovanni, che dopo aver calciato male un calcio di rigore si avventa per primo sulla respinta del portiere e mette comunue la palla in rete. A decidere il match è poi l'espoerto Morici, che al quarto d'ora trova il gol del 2-1, che sancisce la settima vittoria consecutiva della Tivoli 1919.