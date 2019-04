© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono giorni di festa per la Tivoli 1919. La storica società tiburtina, lo scorso 21 aprile, ha festeggiato i suoi primi 100 anni di vita e lo ha fatto dando il via a una serie di iniziative celebrative tra cui la riproduzione di alcune maglie storiche, una mostra fotografica e anche il coloramento con giochi di luci (rigorosamente amarantoblu) di Rocca Pia. Domani, a partire dalle ore 17 presso lo stadio Olindo Galli, la società tiburtina riunirà i tesserati di tutte le sue selezioni, dalle giovanili alla prima squadra, per una sorta di sfilata nell’ambito della quale sicuramente ci saranno altre sorprese. E poi toccherà alla Promozione di mister Andrea Di Giovanni “allungare” la festa con una vittoria interna sul Guidonia.«Scenderemo in campo come sempre con l’obiettivo di ottenere i tre punti – dice il capitano Marco Proietti – Ma credo che anche un successo non basterebbe per festeggiare la matematica promozione in Eccellenza perché Palestrina e Fiano Romano, che hanno dimostrato di essere squadre molto ben attrezzate, hanno alte probabilità di vincere i loro incontri». Proietti, ex Trastevere e Ostia Mare, è stato tra i primi a sposare il progetto della Tivoli la scorsa estate.«Avevo accettato la proposta di questa società con il chiaro obiettivo di ritrovarmi in Eccellenza alla fine della stagione. Non è stata un’annata semplice, siamo stati anche a -11 dal primo posto, ma la speranza di vincere non è mai scomparsa. E’ chiaro che, ad un certo punto del campionato, avremmo firmato per essere a +5 con tre gare da giocare. Ora vogliamo chiudere i conti e il match col Guidonia è il più importante dei tre che ci attendono anche perché arriva dopo tre settimane di sosta e la condizione è un punto interrogativo per tutte le squadre». L’ex attaccante dell’Ostia Mare ha arretrato il suo raggio d’azione giocando più da centrocampista offensivo, ma mettendo comunque a segno 12 gol in campionato e 6 in Coppa. «I traguardi personale mi importano relativamente, ora siamo tutti concentrati su questo rush finale».