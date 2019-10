© RIPRODUZIONE RISERVATA

Primo giorno di allenamento per il neo tecnico del Tivoli Fabrizio Paris che ha sostituito Di Giovanni.L'allenatore reatino è "tornato in campo" dopo due stagioni e aver rifiutato un paio di panchine sarde di serie D quest'anno. L'ultima squadra che ha diretto è stato il Rieti, in serie D con cui conquistò attraverso i play-off il pass per la Lega Pro. Vanta svariate presenze anche nei campionati di Eccellenza, tra cui una vittoria in Coppa Italia, sempre con i reatini.«Devo dire - ha sottolineato - che ho trovato tutti ragazzi motivati e determinati a voler uscire dall'attuale situazione. La società è formata da persone competenti e squisite pertanto sono convito che si può far bene. Dispiace che qualcuno ha preferito andarse tra i giocatori, pertanto faremo di necessità virtù, se ce ne sarà bisogno, visto che ci sono anche dei ragazzi infortunati».La stagione per Paris inizia domenica con il derby contro il Villalba squadra che ha gli stessi punti in classifica. «Punto ad incassare tre punti - ha detto - anche se affrontiamo un avversario che in casa non regala niente. Per questo chiedo ai tifosi di starci vicino, perchè insieme si superano sempre i momenti difficili». In campo ci sarà anche il bomber Diego Tornatore che si è allenato regolarmente.