È una Tivoli inarrestabile. La squadra di Andrea Di Giovanni sta tenendo un ritmo imponente nel girone B di Promozione e sta viaggiando sempre più spedita verso l’Eccellenza. Dopo la sconfitta con il Palestrina, avvenuta tre giornate fa, i tiburtini si sono riscattati con i due successi contro Maglianese e Vis Subiaco che hanno permesso alla Tivoli di blindare il primo posto. Per il tecnico Di Giovanni il traguardo è vicino: «Da dicembre abbiamo iniziato un nuovo percorso con l’obiettivo di vincere ogni partita e ci stiamo riuscendo. Contro il Palestrina è stato un incidente di percorso, che può ci stare, ma ci siamo immediatamente ripresi e vogliamo vincerle tutte fino alla fine. Gli acquisti nel mercato di dicembre ci hanno dato una grande mano, ma anche il cambiamento nella testa che è avvenuto dopo un inizio di stagione sotto le aspettative ha portato alla svolta».il +6 sul Fiano Romano è un vantaggio considerevole visto che mancano otto giornate al termine del campionato e la compagine di Di Giovanni nel girone di ritorno le ha vinte praticamente tutte, tranne una, a suon di gol. L’allenatore tiburtino rimane comunque cauto: «Finchè la matematica non ci darà la certezza del primo posto, non possiamo rilassarci. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra e continuare a giocare come stiamo facendo ora. Oltretutto rispetto alle altre abbiamo anche un calendario più tosto, quindi massima concentrazione per questo finale di campionato. Ovviamente il vantaggio di 6 punti sul Fiano è molto importante e ce lo teniamo stretto».Il calendario non è appunto da sottovalutare per la Tivoli che prima della sosta di aprile affronterà quattro sfide ostiche contro Cantalice, Settebagni, il derby con il Vicovaro e lo scontro diretto contro il Fiano Romano. Il pensiero di Di Giovanni è quella di pensare una gara alla volta e il tecnico è unicamente concentrato sulla trasferta di domenica pomeriggio a Cantalice, avversario temibile sul proprio terreno di gioco: «Il Cantalice ha disputato un’ottima prima parte di campionato, dove è stata per lungo tempo in testa alla classifica. Dispone di giocatori importanti e anche se ha perso terreno in questa seconda parte di stagione rimane una formazione molto valida. Sappiamo che tutte le squadre che affrontano la Tivoli vogliono fare bella figura e scendono in campo con un piglio diverso. Dunque ci aspetta una partita tosta e di livello».