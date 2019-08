La Tivoli ha ufficializzato l'acquisto di Luca Panico, centrocampista classe '96 che vanta tantissime presenze in serie D con la maglia del Trastevere. Un colpo importante per gli amarantoblù, i quali avranno un'altra opzione in più a metà campo.

Ultimo aggiornamento: 19:17

