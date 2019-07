Continua la campagna di rafforzamento della Tivoli 1919. Il roster che la società sta mettendo a disposizione del riconfermato tecnico Andrea Di Giovanni sta assumendo i contorni della rosa di qualità, capace di legittimare le ambizioni di scalata ad un posto in serie D. Così, dopo gli arrivi di Diego Tornatore, Daniele Ugolini, Alessio Di Bari, Jody Fiorentini e Simone Calanbresi, ecco che si stanno per ufficializzare gli arrivi di Matteo Capanna, terzino della Vis Artena, e di Gabriele La Rosa, che ha chiuso l'ultima stagione all'Arce.

Capanna, difensore di scuola Roma, ha vestito anche le maglie del Latina (under 19) e del Racing Roma, prima di giocare il primo campionato di serie D della Vis Artena. Possibile anche l'arrivo di due giovani in età di Lega: Virdis e Mattei.





