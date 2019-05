© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Tivoli 1919 ritorna in Eccellenza. Il verdetto, che era nell’aria, è arrivato stamattina con il comodo successo per 5-0 dei tiburtini sul Passo Corese in un Olindo Galli ricolmo di tifosi nonostante il maltempo. «Hanno realizzato una coreografia da brividi che noi abbiamo potuto ammirare prima della partita e che dopo, purtroppo, è stata rovinata dal maltempo – racconta mister Andrea Di Giovanni – Ma quella sarà un’immagine che mi resterà a lungo dentro: questo è un club dalle grandissime potenzialità, qui se respira aria di calcio vero».Non è stata un’annata facile per l’allenatore, esonerato a inizio ottobre e poi richiamato un paio di mesi più tardi per realizzare la rimonta vincente. «E’ la mia seconda vittoria tra i grandi, dopo quella del campionato di Promozione col Montespaccato: quella rimarrà nel mio cuore perché è stata la prima, ma questa è speciale perché a mio modo di vedere per vincere in una piazza così bisogna dimostrare grande carisma. Comunque quando sono tornato, speravamo tutti di poter riuscire a fare questa cavalcata anche se spesso investire tanto non fa automaticamente rima con la vittoria. Ma se non avessi avuto la sensazione di poter riuscire a vincere, non avrei accettato di tornare e invece da dicembre questo club ha dimostrato di volere fortemente l’Eccellenza».Ora bisognerà capire se alla guida della Tivoli ci sarà ancora Di Giovanni pure nel prossimo campionato. «Ora ci godiamo la festa, stasera tutto il gruppo sarà al mio ristorante a Torre Vecchia. Nei prossimi giorni faremo le dovute valutazioni con la società perché i matrimoni si fanno sempre in due». Per l’allenatore la Tivoli «ha le potenzialità per andare anche oltre l’Eccellenza. Il club ha grandi ambizioni e non credo che l’anno prossimo punterà a fare un campionato alla ricerca della salvezza…».