Tivoli, annunciato l'arrivo di Piro

Dopo gli arrivi di Tornatore e Calabresi, la Tivoli ufficializza anche l'acquisto dell' ex Team Nuova Florida Daniele Piro e lo fa attraverso un comunicato ufficiale sulla propria pagina Facebook:

Ecco la nota del club: Per certo non ha bisogno di particolari presentazioni per essere con certezza assoluta considerato e riconosciuto come il FURETTO DI QUALITA’ SUPERIORE. E’ ufficiale Daniele Piro vestirà nella prossima stagione i colori AmarantoBlu. Grazie veramente di cuore Daniele per aver, tra le tante opportunità, scelto di dare fiducia a questa società che sta mettendo in campo tutti gli sforzi possibili per regalare alla città di Tivoli una bella presenza anche in ambito sportivo.

