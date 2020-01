Non è rientrata la crisi tecnica in casa del Tivoli. C'è stato un lungo confronto tra i tecnico reatino Fabrizio Paris che aveva manifestato l'idea di divorziare e la dirigenza che è durato alcune ore, e solo in tarda serata la società ha deciso di accettare le dimissioni dell'allenatore con il quale, inizialmente, era stato deciso un aggiornamento alla giornata di domani. Alla base delle dimissioni di Paris, la questione del team manager Enrico Pagliaroli, anche lui congedado. La squadra si è allenata con il preparatore atletico. C'è attesa per il comunicato ufficiale della società, che dovrebbe annunciare anche il nuovo allenatore. La scelta potrebbe cadere su Manolo LIberati, anche se Andrea Di Giovanni è ancora legato alla Tivoli dal contratto, anche se tra le due parti non c'è stata una separazione "tranquilla".

Ultimo aggiornamento: 22:00





