Ritorno al passato per la Tivoli 1919, che dopo le delusioni della prima parte della stagione prova a ripartire da dove s'era fermata. Ovvero, da mister Andrea Di Giovanni richiamato sulla panchina tiburtina dopo l'interregno di Bracaccia. Insieme al mister, farà ritorno anche il figlio Daniele, che era stato messo fuori rosa poco dopo l'esonero del papà.



Ma le novità di casa Tivoli non si fermano qui: arrica all'Arci anche l'attaccante Luca Teti, classe 94, che lascia il Team Nuova Florida e che con Di Giovanni aveva vinto il campionato di Promozione e giocato quello successivo di Eccellenza, sia pure a singhiozzo per via di un brutto infortunio. Insieme a Teti, vestirà la maglia amarantoblu anche Luca Salvati, un classe 96 che arriva dall'Atletico Zagarolo. Le novità, in casa Tivoli, potrebbero non essere finite.

© RIPRODUZIONE RISERVATA