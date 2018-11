© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una proposta per arginare la violenza sui campo di calcio arriva dal Tirreno. L' idea, da condividere con Figc e Aia, è quella di effettuare a fine gara il terzo tempo. Già in passato, quando è stata "messa in campo", ha dato qualche frutto positivo. «Insieme alla squadra avversaria e con l'arbitro - ha detto il presidente Giuseppe Parisi - proviamo ad organizzare al termine di ogni partita un breve incontro, con qualche bibita e dei tramezzini per far capire a tutti che la rivalità finisce quando di lascia il terreno di gioco. Il terzo tempo credo che sia un modo perfetto con concludere la gare con una stretta di mano e un sorriso».Altre iniziative della società di Montesacro, alla luce di quanto accaduto al campo "Francesca Gianni", nei confronti di dell'arbitro della sezione di Ciampino Riccardo Bernardini sono in cantiere. « Abbiamo intenzione di promuovere alcuni appuntamenti - ha annunicato il diesse Luigi Bosco- per coinvolgere ragazzi e genitori al fine di evitare che si verifichino ulteriori spiacevoli episodi di violenza nei confronti della classe arbitrale. Intanto, invitiamo il ragazzo della sezione di Ciampino, se l'Aia e il Comitato Regionale sono d'accordo, a dirigere la finale del Torneo di Ventotene, torneo commemorativo per la tragedia avvenuta nel 2001, che si svolgerà a Giugno 2019 sul campo di via Gran Paradiso.Intanto la scuola calcio biancoverde diretta da Fabio Bizzarri continua a crescere ed è arrivata a quota cento iscritti. La formazione degli allievi under 16, allenata da Massimiliano Bizzarri è terza in classifica; gli allievi provinciali (allenatore Stefano Cerreto) sono secondi, mentre hanno un buono andamento in campionato, l'under 15 regionale, l'under 14 provinciale e la Juniores Primavera.