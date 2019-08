Si chiama Marco Pacetti il colpo di mercato dell’Asd polisportiva Tirreno. L’attaccante classe 1985 inizierà la sua nuova avventura il 2 settembre Pacetti ha vestito le maglie di Lodigiani (in Serie C2), Anguillara, Valmontone, Segni, San Cesareo, Semprevisa, La Rustica e Castelnuovese fidene. Una curiosità: Pacetti in carriera ha vinto per 5 volte il campionato di Promozione (Fidene, Segni, due volte cin la Cavese e Ottavia,) una Coppa Italia con la Cavese, una Coppa Lazio di Prima categoria con l’Ottavia, e un campionato di Eccellenza con il San Cesareo. Ora, il con bomber si appresta a portare la sua esperienza al servizio del Tirreno





