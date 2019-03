© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Tirreno continua a valorizzare i propri giovani. La squadra che partecipa al campionato di Prima Categoria ed è allenata da Vitanostra continua a lanciare i prodotti fatti in casa. Nella ultime gare è stato spedito in campo l'attaccante Cristian Bologna classe 2001 che gioca nella juniores e dove in quest'ultima categoria ha realizzato di 18 gol. Ora i riflettori son puntati sul centravanti Mattia Andreoni (nella foto), classe 2003, attaccante dell' Under 16 regionale. La scuola da dove proviene è una garanzia poichè ad allenarlo è Massimiliano Bizzarri, bomber tra gli anni novanta e duemila che gli sta insegnando i segreti del mestiere.Andreoni, già seguito da un paio di società professioniste (Frosinone e Lazio) e una di serie D (Trastevere). E' anche il capocanniore della categoria con 26 gol in diciotto gare. per lui si stanno spalancando le porte della prima squadra.« E un calciatore di grandi qualità tecniche - ha detto Bizzarri - vede sempre la porta con un attimo di anticipo sugli avversari. Può ancora crescere sia sotto l'aspetto fisico e sia tecnico e questo è molto importante perchè può emergere. Scommetto su di lui, poichè ha doti che pochi ragazzi a livello regionale possiedono»Il ragazzo frequenta il secondo anno della scuola superiore Matteucci ( tecnico commerciale) e da un anno e mezzo è fidanzato con Eleonora Fazi, che lo segue in tutte le partite insieme al papà Simone : « Al Tirreno mi trovo come a casa mia - ha sottolinato l'attaccante biancoverde - è una splendita realtà e mi permette di esprimermi sempre al meglio seguendo le indicazione del tecnico Bizzarri. Ogni volta che realizzo una rete la dedico a Eleonora a papà e a chi mi sta dando la massima fiducia da due stagioni.Non nascondo che il mio sogno è quello di giocare tra qualche anno nei professionisti e prendere un diploma. Sono due traguardi a cui tengo in maniera particolare. Per ora mi accontento di raggiungere qualcosa di importante in questa stagione. Gioco in una squadra, dove si è formato un buon gruppo, c'è grande armonia e lottiamo ogni sabato per vincere e regalarsi belle soddisfazioni».