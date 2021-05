Domani su Timvisione, la finalissiam di eTimvision Cup

In diretta streaming il match eSport tra Atalanta e Juventus che anticipa la finale di TIMVISION CUP



Le emozioni eSport proseguono su TIMVISION, la TV di TIM, a colpi di joystick. Domani le squadre eSport di Atalanta e Juventus, rappresentate rispettivamente dai pro-player Gianluca “bestia93_x” Castellano e Angelo “cocchi20” La Piscopia, si contenderanno la eTIMVISION CUP, anticipando la finale della Coppa Italia TIMVISION Cup che si giocherà il 19 maggio al Mapei Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia.



La partita sarà giocata su PES al meglio dei tre incontri e trasmessa in diretta streaming su TIMVISION a partire dalle ore 20.30.



Per vivere al meglio la gara in diretta, i commenti saranno affidati alle voci dei caster Tommaso Lalli e Alvise Zennaro, che alterneranno interviste e approfondimenti tecnici alle immagini live dal campo.



