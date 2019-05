Coppa Italia, per Atalanta-Lazio la Lega lancia l'App "Tim Cup Finale Fan +"

Ultimo aggiornamento: 15:28

Un nuovo modo di vivere la finale di Coppa Italia su tablet e smartphone. La Lega Serie A lancia “TIM CUP FINALE 2019 FAN+”, l’App mobile di Infront pensata per entrare nei cuori dei tifosi, amplificando le emozioni della partita e la fan experience allo stadio. Disponibile su Play Store e App Store, l’applicazione permette non solo di visualizzare sul proprio smartphone video, news, statistiche, ma anche di mettersi alla prova con quiz e sondaggi sulla storia e i campioni della coppa. Inoltre, i tifosi presenti allo stadio avranno la possibilità di scaricare gli autografi digitali dei protagonisti della Finale e seguire lo streaming live della partita scegliendo l’inquadratura preferita dalle telecamere posizionate allo stadio Olimpico.SODDISFAZIONE«Siamo entusiasti del lancio della nuova App dedicata alla Finale di TIM Cup perché Fan+ permetterà a tutti i tifosi presenti allo stadio di vivere un’esperienza esclusiva e personalizzata – ha commentato l’Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo -. Le applicazioni mobile sono ormai sempre più diffuse nella vita di tutti i giorni, la vera sfida è quella di riuscire a fornire a tutti gli appassionati un servizio coinvolgente in grado di migliorare la fan experience». Dello stesso avviso Jean Thomas Sauerwein, Managing Director di Infront Italy: «Siamo soddisfatti di aver concluso questa partnership con Lega Serie A per la Finale di TIM CUP, perché rappresenta un passo importante nella continua ricerca e creazione di servizi che migliorino l’interazione con i tifosi allo stadio. Abbiamo già lanciato con successo con Genoa, Sampdoria e Udinese il modello Fan+ e sono certo che questa soluzione possa portare Infront a rafforzare il suo ruolo di Digital partner di club, Leghe e Federazioni».