Tifoso al calciatore: «Dov'è tua sorella», ma è morta di tumore nel 2008. Il club lo bandisce a vita dallo stadio

Bandito a vita dallo stadio. Un tifoso dei Rangers, dopo aver assistito alla sconfitta della sua squadra nel derby di Glasgow con il Celtic, ha ben pensato di farsi "giustizia" da solo, andando ad insultare il capitano della formazione avversaria Scott Brown. Vedendo il calciatore uscire dallo stadio, il tifoso ha esclamato: «Dov'è tua sorella?». Il riferimento è a Fiona Brown, sorella di Scott, morta di cancro nel 2008 all'età di 21 anni.

This is just as bad as racism IMO, A rangers fan waited for Scott Brown after the game to say how’s your sister when she passed away from cancer. Banter in football can be greatbut this is so malicious and hurtful 😡 pic.twitter.com/8chCeg6qEK

— Ty Bracey (@TyBracey) 3 settembre 2019