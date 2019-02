Tifosi della Roma spaccati sull'inchino di Kolarov: «Ma quali scuse...», «In campo dà sempre l'anima»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non è bastato un 3 a 0 contro ila calmare i tifosi della Roma inferociti contro la squadra per il 7 a 1 rimediato ain Coppa Italia. Per tutti i 90 minuti gli ultras giallorossi al Bentegodi hanno contestato calciatori e dirigenza, nonostante il vantaggio arrivato al nono minuto. Nel mirino, soprattutto,che dopo aver segnato il terzo gol che ha chiuso la partita si è rivolto verso il settore espostiti con unA spiegarlo è statoa fine partita «Credo che abbia fatto un gran gesto per chiedere scusa ai tifosi anche per la grande professionalità messa in campo. Spero dia continuità alle prestazioni, ma non ho mai messo in discussione l’uomo».- Il tecnico ha provato a gettare acqua sul fuoco, ma molti tifosi avrebbero apprezzato che il terzino avesse spiegato il gesto magari presentandosi davanti alle telecamere o con un post sui social: «Se avessi dovuto chiedere scusa non farei mai un inchino del genere con quella espressione», scrivono i tifosi su Facebook. «Bastava fare un gesto di profonda umiltà e lasciare da parte sputi casuali, tifosi a cui insegnare come si vive e inchini in livrea», «Ma quale pace? Basta un gol contro una squadra già in B per far dimenticare i suoi continui insulti a cominciare da quando disse che i tifosi non possono parlare di calcio?», «Dovrebbe pensare di più a giocare a pallone e non a fare il super uomo che non è», «Avrà anche segnato contro il Chievo, ma non scordiamoci della prestazione contro la Fiorentina». Insomma, sarà molto complicato far ricredere chiil. C’è, invece, una parte di tifosi che: «State criticando la maglia più sudata della Roma se lui non è della Roma non lo siete anche voi», «In campo ha sempre dato il sangue e siccome è anche lui un umano commette degli errori, ma esce sempre con la maglia sudata», «Francamente non se ne può più della minoranza rumorosa. Bravo Aleksandar».- Tutto è cominciato quando la Roma era in partenza per Firenze alla vigilia del catastrofico 7 a 1. Un tifoso alla stazione Termini ha chiesto a Kolarov e ai suoi compagni di svegliarsi dopo il 3 a 3 rimediato a, la risposta immediata del difensore è stata: «Sveglia tua madre». A quel punto sono comparse scritte nei pressi della sua abitazione: «Crato di m… abbassa la cresta» e c'è stata una forte contestazione in occasione di Roma-Mila. L’ultimo capitolo della storia è stato scritto ieri. Una vicenda che sembra non avere fine, dato che entrambe le parti non hanno intenzione di fare un passo indietro.