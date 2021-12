Atalanta-Roma, ok della Lega A per la partita dopo il terremoto. I tifosi giallorossi bloccati a Milano arrivano in pullman

Nonostante la scossa di terremoto, avvertita oggi, alle 11:34, in tutta la Lombardia, la partita tra Atalanta e Roma ci sarà. Il delegato della Lega di Serie A e i responsabili della sicurezza sono allo stadio di Bergamo e non hanno riscontrato elementi contrari allo svolgimento regolare dell'incontro. Tutt'altra cosa invece per i tifosi giallorossi, un migliaio, che sono arrivati allo stadio in pullman a causa dei problemi alle linee ferroviarie che li avrebbero tenuti bloccati a Milano per il fischio d'inizio della partita delle 15.