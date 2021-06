Tifosi inglesi sabato a Roma, sale l'allerta. D'Amato: «Un azzardo, rispettare la quarantena»

Mercoledì 30 Giugno 2021, 10:22 - Ultimo aggiornamento: 10:26

Tifosi inglesi a Roma sabato, sale l'allerta. «La prossima tappa degli Europei di calcio porterà tifosi provenienti dall'estero a Roma il 3 luglio per la partita Inghilterra - Ucraina. Ricordo che è in vigore, per motivi di contrasto alla pandemia e alla variante Delta, l'ordinanza per la quarantena di 5 giorni rivolta a tutti coloro che provengono dalla Gran Bretagna, la quarantena deve essere rispettata», dichiara in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

APPROFONDIMENTI IL CASO La variante Delta può fermare l’esodo SPORT Foto IL CASO Europei, focolai negli stadi. L'Uefa: noi andiamo avanti IL CASO Si viaggia col Green Pass, ma all'Europa non basta:... IL PIANO Lazio, vaccini in discoteca. Il piano per i giovani: camper per... COVID Variante Delta, a Roma primi casi. Due ricoveri, contagiata... COVID Vaccini, tagli a forniture Pfizer e fuga da AstraZeneca: la... PADOVA Variante Delta, donna di 49 anni (non vaccinata) finisce in...

Tifosi inglesi a Roma, solo con vaccino

«Permettere l'arrivo di tifosi inglesi a Roma è un azzardo», afferma all'Adnkronos Salute Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) e primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma, commentando la possibile “invasione” di tifosi inglesi a Roma per il match Inghilterra-Ucraina che si giocherà allo stadio Olimpico il 3 luglio.

Variante Delta, a Roma primi casi. Due ricoveri, contagiata anche un'anziana vaccinata

«Sarà difficile tenere sotto controllo migliaia di persone - aggiunge Andreoni - Credo che sarà necessario far entrare allo stadio solo chi ha il certificato vaccinale completo, oppure prevedere un test sierologico lo stesso giorno. Poi - aggiunge - si dovrebbe cercare di distribuirli bene all'interno dell'Olimpico, facendoli accedere con corridoi separati, in modo che non possano esserci assembramenti. Le scene viste in tv - avverte - dei festeggiamenti con tifosi ammassati l'uno sull'altro mi preoccupano molto».

Euro2020, allarme inglesi a Roma: l’obbligo di quarantena per la variante Delta ferma l’esodo dal Regno Unito

«Sono contrario a giocare le semifinali e finali del Campionato europeo a Wembley. Il mio invito si unisce a quello di Draghi a trovare un'altra soluzione: la Uefa non può restare insensibile a questo problema. Io sono stato tra i primi a sottoscrivere il protocollo per far ripartire il calcio: ma bisogna rispettare delle regole. E soprattutto oggi non ci possiamo ancora permettere lo stadio pieno».

Lo ha detto il dottor Francesco Vaia, direttore sanitario dell'istituto Spallanzani di Roma ospite a «The Breakfast Club» su Radio Capital. «La Uefa ci ascolti, perché in Gran Bretagna il problema c'è, i contagi preoccupano. Evitiamo ciò che è successo con la partita Atalanta-Valencia. Eravamo in un altro periodo è vero, ma perché rischiare di peggiorare la situazione? Chiediamo solo un pò di prudenza. Si può gioire anche senza riempire lo stadio».

Europei, focolai Covid negli stadi. L'Uefa: noi andiamo avanti. A Roma allarme variante Delta