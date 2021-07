Ucraina-Inghilterra, tifosi inglesi all'Olimpico tra check point e controlli allo stadio

Sabato 3 Luglio 2021, 20:43 - Ultimo aggiornamento: 20:46

Cinque check point, controlli a tappeto davanti allo stadio e attenzione massima per i trasgressori. Così Roma e l'Olimpico hanno accolto i circa 1500 tifosi inglesi che hanno acquistato il biglietto per la partita tra Inghilterra e Ucraina. L'allerta era massima alla luce della variante Delta che continua a far salire i contagi in Gran Bretagna. I cancelli hanno aperto alle 18, ma qualche tifoso inglese era stato avvistato già stamattina nel centro della Capitale, altri invece alla stazione Termini. Ma sarebbero tutti già residenti in Italia oppure provenienti da altri Paesi d'Europa, che non necessitavano della quarantena di cinque giorni come invece per la Gran Bretagna.