Tifosi del Frosinone al Napoli: «Fuori da tutto ora pagate la multa»

«Da adesso c'è una squadra che è fuori dallo Scudetto, fuori dalla Champions e fuori dalla Coppa Italia. Se non possono competere, dovrebbero fargli pagare una multa». I tifosi del Frosinone, attraverso l'account Twitter Frosinone Calcio OFC, prendono in giro il Napoli all'indomani dall'eliminazione dalla Coppa Italia da parte del Milan. Nelle parole dei tifosi ciociari è chiaro il riferimento all'intervista del presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, al New York Times del 21 gennaio, dove ha criticato la società gialloazzurra: «Se club come il Frosinone non possono competere, se finiscono ultimi, dovrebbero pagare una multa. Non dovrebbero ricevere denaro per il fallimento. Promozioni e retrocessioni sono la più grande idiozia nel calcio».

