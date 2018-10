© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’altra prova di maturità superata a pieni voti. Non si ferma la marcia del Fiumicino che viola anche il campo dell’Atletico Morena per 2-1 e resta in testa al girone C di Promozione assieme alla Luiss con 16 punti. Anche domenica scorsa è stata decisiva una doppietta di Mirko Forcina, attaccante classe 1992 ormai “simbolo” della formazione tirrenica e autore di 9 reti in campionato e 1 in Coppa in 7 incontri ufficiali. «Il mio miglior avvio di stagione – sottolinea Forcina – Ma devo ringraziare tutta la squadra perché mi sta mettendo nelle condizioni ideali per fare bene. Questo è un gruppo giovane, molto simile a quello dell’anno scorso se si fa eccezione per l’innesto recente di Carbone. Ma una tale “cattiveria” e un gruppo di uomini così unito era da tempo che non lo vivevo».L’ex attaccante dell’Albalonga proverà a dare l’assalto al record personale di 38 reti (31 in campionato e 7 in Coppa) registrato due stagioni fa proprio col Fiumicino. «Non è importante quanti gol farà Forcina, ma se il Fiumicino riuscirà a raggiungere i suoi obiettivi» replica la punta che non dà molto peso all’attuale classifica. «Sicuramente dà morale e autostima, ma è ancora molto presto. Abbiamo superato bene un trittico di partite con Sezze, La Rustica in Coppa e Atletico Morena che era molto impegnativo. Ma bisogna continuare a pedalare».Un passo indietro per commentare il successo di domenica scorsa. «E’ stata una partita tosta, come immaginavamo. L’Atletico Morena si è confermata una bellissima squadra e ci ha messo in difficoltà pur rimanendo presto in inferiorità numerica per l’espulsione di Camara. Nella ripresa siamo passati in vantaggio con una mia punizione, poi un rigore ha consentito ai padroni di casa di impattare i conti. Ma a circa un quarto d’ora dal termine ho approfittato di un errore in disimpegno di D’Ambrosio e sono riuscito a realizzare il gol del definitivo 2-1. Una vittoria importante che ci fa guardare con ottimismo ai prossimi appuntamenti» conclude Forcina.