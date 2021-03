Thierry Henry lascia i social: «Troppo razzismo e bullismo, serve più consapevolezza»

Thierry Henry lascia i social: lo ha annunciato lui stesso nel corso del pomeriggio. «Ciao ragazzi - ha postato su Twitter e Instagram - Da domani mattina mi toglierò dai social finché le persone al potere non saranno in grado di regolare le loro piattaforme con lo stesso vigore e la stessa ferocia che fanno attualmente quando si viola il diritto d'autore», così Henry sui suoi canali social. A spingerlo a prendere questa decisione, ha scritto l'ex attaccante della Francia, vi sarebbero diversi episodi di razzismo e di hate speech.

APPROFONDIMENTI PSG-BASAKSEHIR La Uefa sospende Coltescu fino a fine stagione: «Non fu... CALCIO Ibra-LeBron, scintille a distanza su politica e sport SPORT Balotelli minaccia di lasciare il campo per i cori razzisti,... SPORT Balotelli, uno schiaffo al razzismo

Calcio, la Figc a fianco dell'Unar contro il razzismo: i testimonial sono Verratti e Spinazzola

«Il volume puro di razzismo - ha proseguito - bullismo e conseguente tortura mentale per gli individui è troppo tossico per ignorare. Ci deve essere qualche responsabilità. È fin troppo facile creare un account, usarlo per intimidire e molestare senza conseguenze e rimanere anonimo. Finché questo non cambia, disabiliterò i miei account su tutte le piattaforme sociali. Spero che questo accada presto», ha concluso Henry.

Simy, insulti choc all'attaccante del Crotone: «Godo se tuo figlio muore». E lui pubblica tutto su Instagram

Hi Guys

From tomorrow morning I will be removing myself from social media until the people in power are able to regulate their platforms with the same vigour and ferocity that they currently do when you infringe copyright.... pic.twitter.com/gXSObqo4xg

— Thierry Henry (@ThierryHenry) March 26, 2021