Thiago Motta e Giuntoli lavorano per la nuova Juve: Di Gregorio, Di Lorenzo, Douglas Luiz e Greenwood nel mirino. E i nodi Rabiot e Chiesa

Thiago Motta cambierà faccia e identità alla Juventus, mentre Cristiano Giuntoli è già al lavoro da mesi per costruire una nuova rosa all’insegna della sostenibilità e della competitività. Già definito il trasferimento di Di Gregorio che sarà il portiere titolare della prossima stagione, con Perin vice, mentre c’è da trovare l’accordo sul cartellino di Szczesny (che ha già accettato l’Arabia Saudita) tra Juventus e Al-Nassr. Calafiori e Di Lorenzo sono i due obiettivi per la difesa, per il primo il Bologna chiede le stelle ma Giuntoli ha già incassato il via libera del giocatore. Discorso simile per il terzino che nonostante la pressione di Conte ha comunicato al Napoli che andrà via, rimane da trattare con De Laurentiis. A centrocampo rimane in standby Koopmeiners, dato che l’Atalanta ha alzato il tiro a 70 milioni, mentre sono giorni caldissimi per la chiusura di Douglas Luiz.

Milan, inizia l'era Fonseca e si tratta Emerson Royal. Juventus, è il giorno di Thiago Motta

Il brasiliano è in contatto con la Juve per definire i dettagli personali di un’operazione sui 60 milioni di euro che coinvolge altri due giocatori.

All’Aston Villa in cambio di DL il cartellino di McKennie e quello di Iling Junior oltre a un conguaglio di circa 20 milioni di euro. I dirigenti bianconeri considerano Greenwood perfetto per Thiago Motta, il giocatore accetterebbe di buon grado la Juve ma il Manchester United deve abbassare le pretese di 50 milioni. In attacco non si esclude un ritorno di Morata (ci pensa anche la Roma), soprattutto nel caso dell’uscita di Kean nel mirino della Fiorentina. Mentre per Zirkzee il Milan rimane largamente favorito. Capitolo uscite e rinnovi: la situazione più delicata al momento è quella che riguarda Rabiot. Al francese è stato proposto un rinnovo biennale alle stesse cifre dell'ultimo anno, il Milan si è inserito giocando al rialzo e Rabiot potrebbe aspettare la fine degli Europei per prendere una decisione definitiva sul suo futuro. In attacco invece i dubbi sono legati a Chiesa: la trattativa per il rinnovo non è mai entrata nel vivo e l’azzurro in scadenza 2025 ha iniziato a guardarsi intorno; per Thiago Motta non sarebbe una priorità, ma può diventarlo per la Roma o per il Napoli che hanno aperto i contatti con Ramadani.