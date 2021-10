Theo Hernandez e Zoe Cristofoli aspettano un bambino

Giovedì 28 Ottobre 2021, 13:20 - Ultimo aggiornamento: 13:39

Theo Hernandez diventerà papà. Non ci sono più dubbi. Zoe Cristofoli aspetta un bambino dall’esterno del Milan. Dopo vari alti e bassi, dopo aver riconquistato la serenità la coppia, ha deciso di fare sul serio…

Zoe solo pochi giorni fa aveva fatto degli auguri speciali a Theo nel giorno del suo compleanno. Il calciatore rossonero aveva ricevuto pensieri da amici, compagni di squadra, quelli della sua Francia, dai tanti tifosi, ma ce ne era uno che sicuramente aveva fatto la differenza per lui, nel suo cuore: quello della sua Zoe: «Sei la mia Vita! Tanti Auguri Amore Mio! Oggi è un giorno speciale… a te che sei il mio pazzo, il mio confidente, la mia spalla ed il mio tutto». È la dedica d’amore che la 25enne modella e dj di Verona ha regalato al suo calciatore lo scorso 6 ottobre, in occasione del 24esimo compleanno del campione francese.

Un amore ritrovato dopo che tra i due si era rotto qualcosa, quando Zoe aveva deciso lo scorso maggio di lasciare Theo dopo un anno di frequentazione con tanto di presentazioni in famiglia e un’incursione a Cribs Italia, il programma di MTV che porta lo spettatore nelle case dei personaggi noti.

Ma dopo un’estate passata da separati, da single poco convinti, Zoe e Theo hanno deciso di ritrovarsi a Milano e riprovarci. E ora la bella notizia, quella che oggi però ancora nessuno dei due ha voluto confermare pubblicamente.

La rottura che sembrava definitiva è avvenuta dopo una vacanza in Costiera Amalfitana, dopo che l’ex di Fabrizio Corona aveva deciso di chiudere definitivamente la storia senza mai spiegare però il reale motivo della fine di un rapporto non sembrava conoscere crisi. Ma la forza dell’amore ha vinto e ora è in arrivo il premio più bello che si possa desiderare…