© RIPRODUZIONE RISERVATA

Record forse senza precedenti in Italia: trentanove giocatori da ieri sono tornati alla società di appartenenza, ovvero la Flaminia Calcio Civita Castellana. La decisione è stata presa dal tribunale federale nazionale della Figc sezione tesseramenti, che ha riconosciuto valide le ragioni della società rossoblù. Che si è vista svicolare attraverso il modello 108, con la firma dell’ex presidente Roberto Ciappici, i trentanove tesserati a giugno scorso e subito ha fatto scattare il ricorso, che ha portato i giudici federali, dopo una serie di accertamenti e convocazioni a dare piena ragione al sodalizio civitonico guidato ora da Francesco Bravini.Da domenica pertanto nessuno dei calciatori interessati da questa vicenda, che nel frattempo hanno cambiato casacca potrà più scendere in campo con la squadra dove attualmente è tesserato. Per certo dovrà stare fermo fino alla riapertura delle liste di svincolo a dicembre. Qualche società laziale, tra Eccellenza e Promozione (in particolare il Città di Palombara), che ha fatto man bassa dei giocatori della Flaminia Civita Castellana, poiché svincolati, rischia ora di non averne più a disposizione da far scendere in campo anche perché i tempi per trovare i sostituti sono molto ristretti.Roberto Ciappici, che da novembre non è più presidente della Flaminia è caduto dalle nuvole. «Io ho fatto tutto in regola, non capisco questa sentenza e non mi interessa nulla». ha tagliato corto Dalla sede della Flaminia via Minio è trapelata una certa soddisfazione. «Ora valuteremo come gestire questa situazione – si sono limitati a dire i dirigenti – i motivi del ricorso erano evidenti e non vi erano dubbi sulla nostra tesi».